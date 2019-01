Heidi Klum: Erste Details zur Millionen-Hochzeit

Nach der Blitz-Verlobung zu Weihnachten sollen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) bereits mitten in den Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit stecken. Ein vermeintlicher Insider verriet nun gegenüber dem Life & Style-Magazin erste Details zur geplanten Trauung.

Millionen-Hochzeit in Köln?

Der Quelle zu Folge wolle Klum nicht etwa in ihrer Wahlheimat Los Angeles "Ja!" sagen. Angeblich sei ein Millionen Dollar teures Hochzeitsspektakel in Deutschland geplant. Demnach habe das Model vor, in Köln – unweit von ihrem Geburtsort Bergisch Gladbach - zu heiraten.

"Sie sagt, es wird ein Liebesfest mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen wie Bratwürstchen, Schnitzel und Bier sowie deutschen Traditionen", behauptet die namentlich nicht genannte Quelle.