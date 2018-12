Weihnachtsüberraschung: Heidi Klum gibt Verlobung bekannt

Die Gerüchte stimmt also doch: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) haben sich offenbar nach nur neun gemeinsamen Monaten verlobt. Nachdem bereits tagelang darüber spekuliert wurde, ob der Musiker um die Hand des Models angehalten hat, scheint die GNTM-Chefin nun eine Verlobung auf zu bestätigen.

Heidi Klum: "Ich habe ja gesagt"

Auf Instagram überraschte Klum ihre Fans zu Weihnachten mit einem Bild von ihr und Kaulitz. Zu sehen ist auch ein Ring an ihrem Finger. Dazu schreibt Heidi: "I said yes" - zu Deutsch: "Ich habe ja gesagt".