Private Einblicke: Heidi zeigt Alltag mit Tom und den Kindern

Ehe auf Probe?

Bereits Anfang September wurde gemunkelt, dass Klum und Kaulitz schon so gut wie zusammenwohnen sollen. Die beiden würden eine eine Art "Ehe auf Probe" führen, berichtete damals ein namentlich nicht genannter Insider gegenüber Radar Online.

Fix eingezogen sei Tom in Heidis Anwesen in den Hollywood Hills aber noch nicht, wie ihr Vater Günter Klum gegenüber Express klarstellte: "Natürlich ist der Tom öfter da. Die wohnen beide in L.A. Aber einziehen ist ja was ganz anderes."