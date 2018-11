Klums intime Urlaubsfotos: Mit Vito hätte es das nicht gegeben

Ihr Kurzurlaub in Mexiko ist zwar schon wieder zu Ende - auf Instagram lässt Heidi Klum ihre 5,5 Millionen Follower aber an ihrer Auszeit in der Sonne teilhaben.

Klum: Urlaub mit Tom und den Kindern

Die 45-Jährige war vor einigen Tagen zusammen mit ihrem Freund, Tom Kaulitz (29), dessen Zwillingsbruder Bill und ihren vier Kindern Helene, Johan, Lou und Henry nach Mexiko gejettet, um nach dem Drehstart zur neuen "Germany’s Next Topmodel"-Staffel zu entspannen.

Und eines fällt mal wieder auf: Seit Klum nicht mehr mit Vito Schnabel, sondern mit dem 16-Jährigem Musiker zusammen ist, hat sich ihr Leben - und damit auch ihre Social-Media-Aktivitäten - ganz schön verändert.