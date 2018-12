Heidi Klum und Kaulitz-Brüder regen mit Weihnachtsfoto auf

"Heidi, was ist mit dem Augen Make-up los?"

Und als wäre das nicht schon Shitstorm genug, haben einige Fans auch an Heidis Make-Up etwas zu bekritteln. "Heidis Augenmakeup sieht komisch aus", kommentiert ein Follower, während ein anderer schreibt: "Alle so Nippelblitzer, Pelz, Altersunterschied...und ich denke als erstes: Heidi, was ist mit dem Augen Make-up los?"

Tatsächlich sind die Augen des Models ziemlich dunkel geschminkt und die Wimperntusche wirkt etwas verronnen.

Kurz: Mit ihrem Weihnachtsschnappschuss hat sich Heidi keinen Gefallen getan. Auch wenn längst nicht alle etwas an dem Bild auszusetzen haben. So verteidigt eine Userin das Trio: "Dass Bill keinen echten Pelz träg, ist ja wohl klar. Wer auch nur ein bisschen über ihn weiß, weiß, das wäre der größte Widerspruch an sich. Kein Fleisch essen, weil er Tiere liebt aber sie tragen. (...) Und Heidis Nippelblitzer, mein Gott, jeder weiß, wie Brüste aussehen, seid mal nicht so prüde."