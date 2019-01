Heidi Klum spricht im TV über Toms bestes Stück

Heidi gibt schlüpfriges Detail preis

Im Anschluss an das Gespräch wurde es noch intimer. Die 45-Jährige wurde beim Show-Spiel "5 Second Rule" gefragt, welche drei Körperteile sie an ihrem Verlobten am liebsten mag. Bei dem Spiel wird eine Kategorie vorgegeben, woraufhin in fünf Sekunden drei Dinge genannt werden müssen.

In diesem Fall entschied sich Heidi pikanterweise für "Wiener, Mund und Augen". Das sorgte für brüllendes Gelächter im Publikum. Die Rede ist hier vom besten Stück des Musikers, denn auf Englisch bedeudet "Wiener" umgangssprachlich Penis.