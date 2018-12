Heidi Klum teilt seltene Videoaufnahmen aus ihrer Kindheit

Seit 26 Jahren ist Heidi Klum nun schon im Model-Biz tätig – und das nach wie vor sehr erfolgreich. Doch als junges Mädchen aus Bergisch Gladbach hätte sie sich wohl nie träumen lassen, dass sie eines Tages zu den bekanntesten Frauen der Welt gehören wird.

Heidi blickt auf ihre Anfänge zurück

"Ich wollte nicht schon immer Model sein. Ich wusste nicht einmal, was ein Model ist", erzählt Heidi Klum nun in einem Zusammenschnitt auf Instagram, der bisher nie gesehene, private Fotos aus ihrer Kindheit und Jugend zeigt.

Erst als sie 1992 zusammen mit einer Freundin eine Anzeige für einen Modelwettbewerb entdeckte und diesen dann tatsächlich gewann, sollte sich ihr Leben für immer ändern.

"Ich wusste nicht, was auf mich zukommt", erzählt die heute 45-Jähriger in einer alten Aufnahme, die sie als junges Model zeigt. "Ich war damals superschüchtern, ich habe kaum den Mund aufbekommen. Mein Englisch war schrecklich. Ich habe immer nur den gleichen gesagt: 'Hi, I’m Heidi and I’m from Germany. Nice to meet you'."