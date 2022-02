Tochter von Schlagerstars Michelle und Matthias Reim: Marie Reim zeigt Freund

Doppelter Grund zur Freude: Schlager-Star Marie Reim veröffentlicht nicht nur am Freitag ihre neue Single "Ich hab dich durchschaut", die Tochter von Schlagergrößen Matthias Reim ("Verdammt ich lieb' dich") und Michelle ("Wer Liebe lebt") zeigte bei einem Blick in ihr Privatleben auch, dass sie frisch verliebt ist. Auf einem Bild in ihrer Instagram-Story teilte die 21-Jährige ihr neues Liebesglück mit ihren Fans.

Schlager-Star Marie Reim hat einen neuen Freund

Ihr letzter Hit "Ich bin so verliebt" ist nun Realität - denn Marie Reim zeigte sich glücklich in einer für begrenze Zeit aufrufbaren Instagram-Story ihren über 42.600 Followern.