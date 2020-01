Titel, Gelder, Pflichten: Was sich bald für Harry und Meghan ändert

Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (38) verzichten künftig auf den Titel "Ihre Königliche Hoheit". Zudem werden sie keine öffentlichen Gelder mehr erhalten, wie der Buckingham Palast in London am Samstag nach mehr als einer Woche intensiver Beratungen mitteilte.

Das Paar hatte Mitte vergangener Woche völlig überraschend verkündet, sich weitgehend von seinen royalen Verpflichtungen zurückzuziehen und mehr Zeit in Kanada verbringen zu wollen. Nach "monatelangen Gesprächen und Diskussionen in der letzten Zeit" sei sie "erfreut, dass wir zusammen einen konstruktiven Weg für meinen Enkel und seine Familie gefunden haben", erklärte die britische Königin Elizabeth II. Sie sehe die "Herausforderungen" die das Paar "in den vergangenen zwei Jahren erlebt" habe, in denen es unter "intensiver Beobachtung" gestanden habe, und unterstütze "seinen Wunsch nach einem unabhängigeren Leben". " Harry, Meghan und Archie werden immer allseits geliebte Mitglieder meiner Familie bleiben", betonte die Queen.