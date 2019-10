Titanic: Welcher Star Leo DiCaprio ermutigt hat, Jack zu spielen

Zu jenem Zeitpunkt drehten die beiden gerade gemeinsam "Romeo + Julia". DiCaprio habe Rudd eines Abends eingeweiht, dass ihm die Rolle in "Titanic" angeboten worden war. "Er sagte, er wisse nicht, wie er sich entscheiden soll", so Rudd. "Ich erinnere mich, ihm gesagt zu haben, dass er es tun sollte", merkt er an.

Dennoch glaube Rudd nicht, tatsächlich ein Mitspracherecht gehabt zu haben. "Aber es ist interessant, zurückzudenken." Wie es der Zufall so will, hat auch Paul Rudd eine Verbindung zum 1912 gesunkenen Dampfer: Sei Vater war Titanic-Experte und hielt Vortäge zum Thema auf der ganzen Welt, verriet er. Rudd habe deshalb bereits viel über das Schiff gewusst, und sei sofort begeistert gewesen, als DiCaprio ihm von seinem Angebot erzählte.

"Titanic" kam 1997 in die Kinos und ist nachwievor auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auf Platz zwei findet sich "Avatar - Aufbruch nach Pandora" und auf dem ersten Platz "Avengers - Endgame".