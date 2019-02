Gisele Bündchen äußert sich erstmals zur Trennung von DiCaprio

Lang ist's her: Von 2000 bis 2005 galten Schauspieler Leonardo DiCaprio (44) und Gisele Bündchen (38) als Traumpaar, bevor sich das Model von dem Hollywoodstar trennte. Woran ihre Beziehung eigentlich gescheitert ist, hat Bündchen nun enthüllt.

Gisele Bündchen: Warum sie sich von DiCaprio trennte

Offenbar waren sich das Model und der Mime über ihre Zukunftspläne nicht einig. Über ihren Lifestyle von damals hatte sich die heute 38-Jährige schon vor einiger Zeit gegenüber People kritisch geäußert: "Ich habe jeden Tag Zigaretten geraucht, eine Flasche Wein und drei Mokka Frappucinos getrunken."

Hinzu kam der stressige Modelalltag. Bündchen habe damals aus dem Koffer gelebt. Das Resultat waren Panikattacken und Depressionen, die sie auch in ihrer Biografie "Lessons: My Path to a Meaningful Life" thematisiert.