Amazonas-Feuer: Leonardo DiCaprios Organisation will 5 Mio. spenden

Zusammen mit Laurene Powell Jobs (55), der Witwe von Apple-Gründer Steve Jobs und Multimillionär Brian Sheth (43) will DiCaprio nun die "grüne Lunge" der Erde retten.

"Alles, was wir kennen und lieben wird von der Klimakrise bedroht und jeder von uns muss sich und fragen: 'Was können wir noch tun, um den Planeten, den wir teilen, zu schützen?'", schreibt Powell Jobs in einer Presseaussendung. "Ich bin stolz darauf, mit Leo und Brian für eine bewohnbare Erde für kommende Generationen einzutreten. Leo ist einer der begabtesten Kommunikatoren unserer Zeit und mit "Earth Alliance" werden wir diese Gabe nutzen, um Menschen, unabhängig von Alter oder Herkunft, dazu zu inspirieren, für unsere Erde aufzustehen."