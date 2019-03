Zum Tag der Wälder: Wie die Politik den Amazonas zerstört

Morde an Indigenen und Umweltschützern

Zwei Prozent aller – illegalen – Rodungen finden in den Schutzgebieten statt und bedrohen damit in direkter Weise den Lebensraum der dort siedelnden Völker. Die Wald-Wilderer sind bewaffnet und schrecken nicht davor zurück, Verteidiger des Waldes oder Zeugen mit Waffengewalt oder sogar Mord aus dem Weg zu räumen. Auch für Umweltschützer ist Brasilien ein gefährliches Pflaster: Die NGO Global Witness zählte allein seit 2015 über 140 Morde im Zusammenhang mit dem Schutz des Regenwaldes, viele davon an Indigenen. Alleine 2017 starben 57 Menschen. Damit gilt Brasilien als das tödlichste Land für Umweltschützer überhaupt, doch die Strafverfolgung wird nur unzureichend durchgesetzt. Meus lässt sich davon nicht einschüchtern: " Greenpeace steht Seite an Seite mit den indigenen Bevölkerungen Brasiliens und wird sie mit aller Kraft im Kampf für ihre Menschenrechte unterstützen."

Gleichgültigkeit

Bolsonaro spricht sich dazu ganz offen gegen Umwelt- und Klimaschutz aus und begünstigt so indirekt illegale Rodungen. Schon vor seinem Amtsantritt wurde die für November 2019 geplante Klimaschutzkonferenz abgesagt, Als Grund dafür wurde damals "Geldmangel" angegeben. Und das, obwohl die Konferenz schon im Budget eingeplant war. Doch Klimaschutz ist für den Präsidenten "keine Priorität", wie dieser bereits im damaligen Wahlkampf zu Protokoll gab. Eine ähnliche Regenwald-Politik herrschte in Brasilien zuletzt in den 70ern, während der damaligen Militärdiktatur.

20 Prozent weniger Regenwald

Seitdem, in den letzten 50 Jahren also, sind 20 Prozent des Waldes Nutzflächen gewichen. Und das, obwohl der Wald eines der wichtigsten Ökosysteme für den gesamten Planeten darstellt: Die Bäume verwandeln CO2 aus der Atmosphäre in Sauerstoff, machen also das größte Klima-Problem einfach zu Atemluft. Zudem schützt die entstehende Wolkendecke vor Austrocknung und Überhitzung der Landmassen, von der Artenvielfalt ganz zu schweigen. Damit kommt Brasilien auch eine zentrale Rolle internationalen Klimaverhandlungen zu. Doch wie sich diese und auch die Zukunft des Regenwaldes mitsamt aller Pflanzen, Tiere und Menschen die in und mit ihm leben entwickelt, ist im Moment tatsächlich von der Politik eines einzelnen Mannes abhängig.