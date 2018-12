Zuckerhut und Peitsche: Brasiliens neuer Präsident polarisiert

Der designierte Präsident sagt, was er denkt. Und das ist mithin nicht immer konform mit den Menschenrechten.

So erwägt der Rechtspopulist die „gute Bevölkerung“ zu bewaffnen, um sie gegen die „böse Bevölkerung“ zu schützen. Noch mehr Waffen also in einem Land, in dem Gewalt und Kriminalität ohnehin aus den Fugen geraten sind.

Polizistin Katia Sastre ist in Brasilien ein kleiner Star. Populär hat sie ein Video gemacht: Ein Räuber geht in São Paulo mit gezogener Waffe auf eine Gruppe von Kindern und Müttern zu, die vor einer Grundschule warten. Auch Katia Sastre ist in der Gruppe, in zivil. Die Frau zieht ihre Waffe und schießt den Angreifer nieder. Die „Heldin“ wird anschließend ins Parlament gewählt.

Sie steht für jenen Teil der Brasilianer, die sich eine andere Sicherheitspolitik wünschen: „Die Bevölkerung, die auf der Seite der Guten steht, müssen wir bewaffnen, weil die Verbrecher schon bewaffnet sind. Ich bin mir sicher, dass wir damit die Sicherheit verbessern.“