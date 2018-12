Brasilien vor Amtsantritt Bolsonaros: „Jahre des Widerstandes“

Auch große Gebiete im Amazonasbecken seien bedroht, eine beschleunigte Abholzung sei wahrscheinlich. Zudem wirft der Aktivist Bolsonaro einen „tiefen Hass“ auf alle Indigenen vor. Dieser würde aber auch Schwarze und Homosexuelle treffen. Und Frauen würde er als minderwertig erachten.

Letzteres, so die brasilianische Rechtsanwältin Leticia Soares Peixoto Aleixo, 30, habe im Alltag schon praktische Auswirkungen – wie sie am eigenen Leib leidvoll erfahren musste: „Nach dem Wahlsieg Bolsonaros (28. Oktober) hat mich auf offener Straße ein Mann ungut angemacht. Ich habe gekontert und zu ihm gesagt ,So redest Du nicht mit mir‘. Daraufhin brüllte er mich an und meinte: ,Warte nur, bis Bolsonaro im Amt ist, dann habe ich eine Waffe. Und dann redest Du nicht mehr so mit mir‘.“ Hintergrund: Der designierte Staatschef will den Besitz und das Tragen von Waffen liberalisieren, Experten befürchten, dass dadurch die Zahl der Gewaltverbrechen drastisch steigen könnte.