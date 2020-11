Tina Turner: "Der Buddhismus hat mir das Leben gerettet"

Diese Frau hat in ihrem Leben schon einiges erreicht, erlebt und erlitten. Mit 80 Jahren hat Superstar Tina Turner nun eine Autobiografie unter dem Titel „Happiness“ (Glück, Freude) veröffentlicht und darin berichtet sie über ihren buddhistischen Glauben und ihre Spiritualität.

„Heute sind so viele Menschen Widrigkeiten ausgesetzt und suchen nach Wegen, ihr Leben sinnvoll zu verändern. Meine innigste Hoffnung ist es, dass das Buch sie aufrichtet und ihnen hilft, Freude im Alltag zu finden, besonders in harten Zeiten“, so die Ikone gegenüber der Schweizer Zeitung Blick.