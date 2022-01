"Tiger King"-Star Joe Exotic: Neue Verurteilung wegen versuchten Mordes

Exotic war 2018 festgenommen und im Jänner 2020 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er zwei Auftragsmörder auf Baskin angesetzt hatte. Einer der beiden war jedoch ein verdeckter Ermittler der US-Bundespolizei FBI.

Joe Exotic will "nicht im Gefängnis sterben"

Exotic legte Berufung gegen seine Verurteilung ein und bekam wegen eines Verfahrensfehlers Recht. Das Gericht ordnete eine √úberpr√ľfung des Strafma√ües an. In der Anh√∂rung in Oklahoma City bat der "Tiger King"-Star nun um eine zweite Chance, wie Lokalmedien am Freitag berichteten. "Bitte lassen Sie mich nicht im Gef√§ngnis sterben", bat Exotic, der an Prostatakrebs leidet. Baskin hatte den Richter dagegen aufgefordert, ihren Rivalen nicht aus dem Gef√§ngnis freizulassen, da sie immer noch um ihr Leben f√ľrchte. Der Richter verh√§ngte laut Gerichtsunterlagen schlie√ülich eine Strafe von 21 Jahren Haft.