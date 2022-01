Janet Jackson: Hat Michaels Schwester ein geheimes Kind?

In der mehrteiligen Dokumentation "Janet", die in den letzten Tagen im US-Fernsehen startete, spricht Janet Jackson offen über ihr Leben. Dabei schreckte sie bisher auch nicht davor zurück, über ihren berühmten Bruder, den bereits verstorbenen Michael Jackson, oder Skandale rund um ihre Familie zu sprechen. Auch auf die Gerüchte, sie hätte seit vielen Jahren ein geheimes Kind, soll die Musikerin in der Fernsehproduktion eingehen.

Janet Jackson: Geheimes Kind?

Laut dem amerikanischen People-Magazin, wird in der neuen Doku-Reihe über Janet Jackson so manche Enthüllung gemacht. Dabei wird die Sängerin auch darüber sprechen, dass sie als 18-Jährige angeblich ein Kind von ihrem ersten Ehemann James DeBarge bekam und dieses seither verheimlichte. Immer wieder wurde behauptet, sie hätte Kinder gehabt, welche anschließend von einem ihren Geschwister aufgezogen wurden.