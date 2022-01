Sänger Chris Brown reagiert auf Vergewaltigungsvorwürfe

US-Sänger Chris Brown sieht sich mit einer Millionen-Klage wegen vermeintlichen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Eine Frau beschuldigt den 32-Jährigen, sie während einer Party unter Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt zu haben. Berichten zufolge fordert Klägerin Jane Doe Schadensersatz in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Nun reagierte der Ex-Freund von Sängerin Rihanna auf die Anschuldigungen auf Social Media.

Chris Brown dementiert Vergewaltigungsvorwürfe

Der sexuelle Übergriff habe angeblich an Bord einer Jacht stattgefunden, die am Haus von Rapper Sean "Diddy" Combs auf Star Island in Miami Beach angedockt war. In einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story meldete sich der Chris Brown zu den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen ihn zu Wort.