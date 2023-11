Gottschalk lästert über Streit mit Heidi Klum: "Das nimmt sie mir noch heute übel"

Glaubt man Thomas Gottschalk, so kann das deutsche Supermodel Heidi Klum ganz schön nachtragend sein. Der Entertainer verriet in seinem Podcast, dass es zwischen ihm und Klum in der Vergangenheit zum Streit gekommen sei und sie ihm immer noch nicht verziehen habe.

Gottschalk über angeblichen Streit mit Heidi Klum

Im Podcast "Die Supernasen – mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger" kamen Gottschalk und Krüger auf die berühmt-berüchtigten Halloweenpartys zu sprechen, welche die GNTM-Chefin alljährlich veranstalten und wo sie ihre ausgefallenen Kostüme präsentiert. Sie sprachen darüber, dass die 50-Jährige dieses Jahr als Pfau verkleidet war und ihr Ehemann Tom Kaulitz als Pfauenei den roten Teppich betrat.

➤ Lesen Sie hier mehr: Pfau, Heidi! Klum brauchte für ihr Halloween-Kostüm zehn Statisten