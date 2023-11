Megan Fox packt über Missbrauch durch "sehr berühmte" Ex-Partner aus

Die Männer, auf die sie sich bezog, nannte Fox namentlich nicht. Die 37-Jährige Schauspielerin deutet auch in ihrer neuen Gedichtsammlung "Pretty Boys Are Poisonous", die diese Woche veröffentlicht wurde, auf den vermeintlichen Missbrauch hin. Sie betont laut Page Six jedoch, die Gedichte sollten nicht als autobiografisch oder als Enthüllungen angesehen werden sollen.

Fox hatte in der Vergangenheit in Bezug auf Beziehungen und ihre Sexualität unter anderem behauptet, dass sie ein allgemeines Misstrauen und eine Abneigung gegenüber Männern hege und dass die Wahrnehmung von ihr als "wilde und verrückte Sexbombe" falsch sei. 2009 outete sie sich als bisexuell, während sie in einem weiteren Interview behauptet hatte, nur mit ihrem "Schatz aus Kindertagen" und Brian Austin Green intim gewesen zu sein und betonte, dass sie keinen Sex mit jemandem haben könne, den sie nicht liebt.

Das turbulente Liebesleben von Megan Fox

Die Schauspielerin war zuvor mit Brian Austin Green verheiratet, den sie 2004 im Alter von 18 Jahren kennengelernt hatte. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr war sie mit ihm liiert. Das Ex-Paar führte eine turbulente On-Off-Beziehung. Sie verlobten sich 2006. 2009 lösten Fox und Brian Austin Green ihre Verlobung, nur um sich im Jahr darauf erneut zu verloben.

Fox und Green heirateten am 24. Juni 2010 im Rahmen privaten Zeremonie im Four Seasons Resort auf Maui. Zusammen haben sie drei Söhne. Fox reichte am 21. August 2015 die Scheidung ein, wenige Tage nachdem sie und Green ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Anfang 2016 kamen sie wieder offiziell zusammen. Zu diesem Zeitpunkt erwarteten die beiden Schauspieler ihr drittes Kind. Am 25. April 2019 reichte Fox die Aufhebung der Scheidung ein.

Im Mai 2020 gab Green bekannt, dass er und Fox sich nach fast zehn Jahren Ehe getrennt hatten. Fox reichte im November 2020 zum zweiten Mal die Scheidung ein, die 2021 offiziell vollzogen wurde.

Im Juni 2020 machte Megan Fox ihre Beziehung zu Musiker Machine Gun Kelly öffentlich. Anfang 2021 gaben die beiden bekannt, sich verlobt zu haben. Nach einer vorübergehenden Trennung sind sie mittlerweile wieder ein Paar.

Fox führte in der Vergangenheit unter anderem auch eine romantische Beziehung zu den Schauspielern Shia LeBeouf und David Gallagher.