Jennifer Lopez gewährt seltene Einblicke in neue 60-Millionen-Villa

Jennifer Lopez gewährte ihren 252 Millionen Instagram-Followern einen kleinen Einblick in das riesige 60-Millionen-Dollar-Haus, das sie und Ben Affleck seit Kurzem bewohnen, bevor sie sich auf den Weg zur LACMA Art+Film Gala 2023 in Los Angeles machte.

Jennifer Lopez posiert für Fotos in neuem Haus

Nachdem sie in ein edles Gucci-Outfit geschlüpft war, posierte die Sängerin und Schauspielerin in einem der vielen Flure Anwesens für Fotos. Auf Instagram zeigt sie sich neben einer massiven, marmor-ähnlichen, silbernen Wand, die von in den hellgrauen Bodenbelag eingelassenen Bodenlampen beleuchtet wird.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Sad Affleck": Der Grund, warum Ben Affleck immer so traurig aussieht?