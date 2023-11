Pfau, Heidi! Klum brauchte für ihr Halloween-Kostüm zehn Statisten

Schon im Laufe des gestrigen Abends konnte man die Verwandlung von Modelmama Heidi Klum auf Instagram mitverfolgen. Was hat sie sich wohl diesmal für ihre legendäre Halloween-Party in New York ausgedacht, wurde gerätselt.

Doch dabei führte Klum einmal völlig in die Irre und zeigte sich in einem roten Tüllkleid. Denn schlussendlich wurde sie ja zu einem Pfau, blauer Bodysuit, aufwendiges Make-up und Schnabel inklusive.