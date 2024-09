Thomas Gottschalk: Erste Fotos von Traumhochzeit auf Ibiza

"Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich Euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza. Ich muss es vielleicht noch lernen, meine innersten Gefühle mit Euch zu teilen, und das ist sicher ein guter Moment dafür", schreibt Thomas Gottschalk unter eine Reihe an Fotos von seiner Trauung mit Karina Mroß , nachdem bekannt geworden war, dass die beiden still und heimlich auf der Ferieninsel geheiratet haben.

Jetzt teilte Gottschalk auf Instagram Bilder von der Trauung in Weiß und von den Eheringen.

Das Paar hat bereits am 23. August auf Ibiza unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheiratet, unter freiem Himmel, vor traumhafter Meeres-Kulisse, im Rahmen einer kleinen Zeremonie.

Mroß traute sich in einem figurbetonten Maxikleid mit Spaghettiträgern und V-Ausschnitt. Gottschalk setzte als Bräutigam auf eine Kombination aus Hemd und weiter Hose. Das Paar verzichtete auf Schuhe und sagte barfuß "Ja".

Es sei "eine normale Hochzeit mit drei Gästen, einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat" gewesen sein, berichtetete die Bild. Genau so hätten es sich die beiden gewünscht.

Und: "Mit unserer Hochzeit wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die an ein spätes Happy End glauben. Schade, dass uns Jennifer Lopez und Ben Affleck so in den Rücken gefallen sind," scherzte Gottschalk nach der Zeremonie laut promiwood.de.

Im Mai hatte sich Gottschalk von seiner jahrzehntelangen Ehefrau Thea scheiden lassen. Getrennt hatten sich die beiden bereits 2019. Kürzlich wurde bekannt, dass Gottschalk und Mroß von Baden-Baden nach Gräfelfing südwestlich von München ziehen möchten.

Der Antrag, so erzählte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator der "Bild", "fand bei einem entspannten Kurztrip in die Sonne" statt. "Während ich schon den Kniefall übte - meine größte Sorge war, danach nicht mehr auf die Beine zu kommen - fiel mir auf, dass der Verlobungsring fehlte. Ich hatte ihn im Hotelsafe vergessen", erzählte er. "Ich bastelte schnell einen Ring aus Bonbon-Papier, den ich Karina dann über den Finger streifte. Sie hat trotzdem "Ja" gesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Frau werden will."