Hochzeit: Thomas Gottschalk und Karina Mroß

Bereits im Juni hatte der 74-Jährige die Verlobung mit seiner Partnerin Mroß öffentlich gemacht (der KURIER berichtete), jedoch keine weiteren Details zu ihren Hochzeitsplänen verraten.

Und dann ging es doch schnell, und das still und heimlich: Bereits am 23. August haben sich die beiden in einer kleinen Zeremonie auf Ibiza das Jawort gegeben, berichtet die Bild am Samstag. Es sei "eine normale Hochzeit mit drei Gästen, einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat" gewesen sein. Genau so hätten es sich die beiden gewünscht.

Und: "Mit unserer Hochzeit wollen wir natürlich auch allen Mut machen, die an ein spätes Happy End glauben. Schade, dass uns Jennifer Lopez und Ben Affleck so in den Rücken gefallen sind," scherzte Gottschalk nach der Zeremonie laut promiwood.de.