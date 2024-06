Gottschalk verlobte sich mit Papierring: Die skurrilsten Heiratsanträge der Stars

Da sorgte Entertainer Thomas Gottschalk (74) ja für eine Überraschung, als er via Bildzeitung verkündete, dass er seine Lebensgefährtin Karina Mroß (62) heiraten werde. "Bevor ich es aus Versehen ausplaudere oder bevor sich die Falschen damit wichtigmachen, verkünde ich es selbst: ,Ja, ich habe mich verlobt’", so Gottschalk.

Für den Moderator aber kein Grund zur Panik – er bastelte einfach einen Ring aus Zuckerlpapier. "Sie hat trotzdem ,Ja’ gesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Frau werden will", meinte Gottschalk dann erleichtert. Den echten Ring bekam sie danach dann natürlich auch noch.

Doch die Nervosität machte sich bei Bloom bemerkbar, denn als dieser versuchte, die Schachtel mit dem Ring aus seiner Tasche zu holen, stieß er mit dem Ellenbogen die vorbereitete Champagnerflasche um, die in tausend Scherben zerbrach.

Mit seinem leicht verpatzten Heiratsantrag ist Thomas Gottschalk aber in guter Gesellschaft. So hatte etwa Schauspieler Orlando Bloom (47) alles scheinbar perfekt durchgeplant, als er Musikerin Katy Perry (39) die Frage aller Fragen stellte – Helikopterflug inklusive.

Doch wie heißt es so schön? Scherben bringen Glück. Wann die beiden allerdings tatsächlich vor den Traualtar treten werden, steht allerdings noch in den Sternen – die Verlobung fand immerhin schon am Valentinstag im Jahr 2019 statt.

Gar nicht mit einem Antrag gerechnet hatte Amal Clooney (46, damals noch Alamuddin). "Es war ein Desaster. Ich habe alles vorbereitet, ich bin ja nicht dumm. Ich habe die ganze Sache durchgeplant", erzählte George Clooney (63) danach einmal in der "Drew Barrymore Show".