Prinz Harry in der Midlife-Crisis: Freunde plaudern unschöne Details aus

"William spricht nicht mit Harry", sagte eine Quelle. "Harry ist hier nicht das Problem." Ein anderer royaler Insider, der beide Brüder kennt, behauptet gegenüber Page Six: "William ist wütend. Ich bin mir nicht sicher, was jemals getan werden kann, um Zäune zu reparieren."

Bei all dem Glamour heißt es über Harry allerdings, er würde seine Heimat mehr denn je vermissen. Er selbst betonte bereits Anfang des vergangenen Jahres in einem TV-Interview: "Ich hätte gerne meine Familie zurück".

"König Charles kann Harry die Sicherheitsfreigabe erteilen, die er sich so dringend wünscht. Als Monarch ist er der ultimative Entscheidungsträger. So könnten sich Vater und Sohn versöhnen", sagte eine königliche Quelle.

Das letzte Mal, dass die Brüder am selben Ort waren, war bei der Krönung von König Charles im vergangenen Mai. Harry flog damals aber noch am selben Tag zurück in die USA. Wie Quellen Anfang des Sommers gegenüber Page Six erklärten, würde sich Harry wünschen, seinen Vater wiederzusehen, sollte der Monarch ihm und seiner Familie königliche Sicherheit im Vereinigten Königreich zu gewähren.

Prinz Harry in der Krise?

Harry gibt zwar sein Bestes, um zusammen mit seiner Frau seine karitativen Tätigkeiten voranzutreiben. The Times berichtete aber vor einigen Tagen unter Berufung auf einen Vertrauten des Prinzen, dass unter der Oberfläche in Harry Wut und Frustration brodeln sollen. Er würde seine Freunde und seine Familie in Großbritannien schmerzlich vermissen.

Im Gespräch mit der Times behauptete Harrys namentlich nicht genannter Freund, zu den wenigen Menschen zu gehören, welche "die eine oder andere WhatsApp[nachricht] von ihm" bekommen.

Darin werde ersichtlich, dass Harry möglicherweise nicht ganz so glücklich ist, wie es bei öffentlichen Auftritten erscheint. "Er ist ein wütender Junge", behauptete Harrys Freund. "Es ist nicht so gekommen, wie er es wollte", plauderte der Insider weiter aus. "Ich denke, er vermisst es sehr, hier [in Großbritannien] zu sein, und er möchte mehr bewundert werden."

"Jeder, der ihn kennt, hat das Gefühl, dass er hier lieber an der Spitze stehen möchte und er will, dass alle ihn lieben, so wie es bei William und Kate der Fall ist", zitiert The Times die Quelle aus Harrys Umfeld, die den Herzog von Sussex bereits seit der Teenagerzeit kennen soll.

Harry würde zweifellos sein früheres Leben vermissen, zu dem unter anderem Kneipenbesuche mit Freunden gehörten. "Er ist von seiner Familie und den meisten seiner alten Freunde isoliert, in einer Umgebung, in der die Freundschaften nicht denen ähneln, die man als junger Mann geschlossen hat", behauptet der Insider.