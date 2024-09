Märtha Louise: Gruppenfoto enthüllt von Hochzeit verbannte Gäste

Das Brautpaar empfing seine Gäste zunächst am Donnerstagabend zu einer "Meet and Greet"-Party in einem Hotel in Ålesund, mit dem die dreitägige Feier im Westen von Norwegen eingeleitet wurden. Am Freitag versammelte man sich zum gemeinsamen Dinner. Am Samstag, dem 31. August 2024, besiegelte das Paar seine Liebe in Anwesenheit royaler Gäste.