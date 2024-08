Mette-Marit wegen Teilnahme an Märtha Louises Hochzeit unter Beschuss

Vergangenen November wurde bekannt, dass die norwegische Prinzessin Märtha Louise ihren umstrittenen Verlobten Durek Verrett , der sich selbst als Schamane bezeichnet, in diesem Jahr heiraten will.

Die Hochzeit solle am 31. August 2024 stattfinden. Ort der Trauung soll das Dorf Geiranger am gleichnamigen Fjord sein.

Obwohl sich Märtha Louise von ihren königlichen Pflichten zurückgezogen hat, blieb sie mit ihrer Familie in gutem Einvernehmen verbunden.

Tove Taalesen , Königshausexpertin der norwegischen Zeitung Nettavisen und ehemalige Mitarbeiterin am norwegischen Hof, ist der Meinung, dass Haakons Ehefrau angesichts der aktuellen Umstände keine Feiern besuchen sollte.

Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby wird Prinzessin Mette-Marit für ihre geplante Teilnahme an dem Jawort heftig kritisiert.

"Auch wenn ihr Sohn erwachsen ist und die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss, ist sie immer noch die Mutter", so Taalesen. Sie selbst habe gehofft, die Kronprinzessin würde sich entscheiden, "die große Feier abzusagen. Dass sie sagen würde: 'Es tut mir leid, aber ich leide im Moment so sehr, dass ich es nicht übers Herz bringe, zu einer Party zu kommen und so zu tun, als wäre ich glücklich und gesund. Im Moment muss ich mich um mich selbst kümmern'".

Høiby ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung. Am 4. August war er in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. Nach den Gewaltvorwürfen laufen Ermittlungen gegen ihn.