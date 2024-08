Die ungewöhnliche Regel, an die sich Gäste auf Hochzeit von Märtha Louise halten müssen

Der Ort nördlich von Bergen sei für seinen spektakulären Fjord und seine dramatischen Berge bekannt. "Geiranger ist der perfekte Ort, um unsere Liebe willkommen zu heißen", war unter dem Foto auf Instagram zu lesen, das die Prinzessin in einem weißen Kleid und Verrett in einem rosafarbenen Jackett zeigt. Verrett bezeichnet sich selbst auf seiner Webseite als Schamanen in sechster Generation.

Bericht: Brautpaar wünscht sich ungewöhnlichen Dresscode

Insgesamt sollen die Feierlichkeiten schon am 29. August starten und drei Tage andauern. Das Paar habe seine Gäste - untypisch für Mitglieder einer Königsfamilie - gebeten, sich gemäß eines "coolen und sexy" Partythemas zu kleiden, berichtet das Hello!-Magazin.

Die Hochzeitszeremonie selbst wird von Pfarrerin Margit Lovise Holte durchgeführt. Am Hochzeitstag werde der Dresscode wohl eleganter, so Hello!. Die Gäste dürften dann in Anzug und Abendkleid im Hotel Union, wo die Trauung stattfindet, erscheinen.