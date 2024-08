Bericht: Meghan wegen ihrer Marke Orchid Rivera am Boden zerstört

Herzogin Meghan meldete im März ihre Lifestyle-Marke American Riviera Orchard beim US-Patentan an.

So kam es, dass die aufstrebende Lifestyle-Unternehmerin im April erstmals Geschenkkörbe voller Zitronen und einem Glas Marmelade an prominente Freunde wie Mindy Kaling , Kris Jenner und Chrissy Teigen verschickte.

Eine große Begeisterungswelle aufgrund der Markengründung der Herzogin blieb jedoch aus und der königliche Autor Tom Quinn behauptet, dass Meghan über die Reaktion der Öffentlichkeit auf ihre Unternehmensgründung und die Marmeladen-PR-Aktion am Boden zerstört sei.

Quellen teilten Page Six bereits im Februar mit, dass Meghan Pläne habe, die Lifestyle-Branche im Sturm zu erobern und Gwyneth Paltrow s Unternehmen "Goop" Konkurrenz zu machen.

Adels-Expert: Meghan versteht nicht, warum ihre Arbeit nicht bewundert wird

"Der einzige Wermutstropfen ist Meghans neue Internetmarke America Riviera Orchard. Meghan hatte Tränen in den Augen, als die Marke auf den Markt kam, und ihre neue Marmelade weithin verspottet wurde, weil sie teuer und nichts Besonderes sei", erzählte der königliche Biograf dem Mirror.

"Sie ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie denkt, dass alles, was sie tut, zu Unrecht kritisiert wird. Wie ihr Ehemann hat sie das Gefühl, dass die Leute zu Unrecht auf ihr herumhacken", behauptete Quinn. "Sie kann nicht verstehen, warum die Leute ihre Arbeit nicht bewundern."

Der Adels-Experte fügte hinzu: "Sie reagiert besonders sensibel auf jegliche Kritik an ihrem luxuriösen Lebensstil in den USA – aus ihrer Sicht ist dies etwas, das man bewundern und nicht kritisieren sollte."

Berichten zufolge plant die zweifache Mutter eine weitere PR-Aktion im Vorfeld der Inbetriebnahme von American Riviera Orchard, die bereits Ende dieses Jahres erfolgen könnte.