Schritt, den Meghan unternahm, um Harry vor "diplomatischen Albtraum" zu retten

Ob sich Harry schließlich entschuldigte oder nicht, weiß man nicht.

"Zufälligerweise können wir nicht sagen, ob er es tut – oder tat –, weil es keinen Ton gab. Man kann es nicht hören", sagte Levin, die ferner behauptet, dass es Meghan ein Anliegen gewesen sei, ihren Ehemann vor der heiklen Frag zu schützen.

"Ich kann mir vorstellen, dass Meghan die Kontrolle behalten wollte und Harry nicht wollte, dass irgendein Journalist genau wusste, was er sagte. Es gab keine Lautstärke. Man konnte also nicht wirklich herausfinden, was sie taten, [...] und man weiß nicht, was er gesagt hat."

Levin betont, dass es die ohnehin schon angeschlagene Beziehung des Prinzen zur Monarchie noch mehr belasten würde, würde Harry abermals den ehemaligen Sklavenhandel offen anprangern - was durch den abgedrehten Ton vermieden wurde.

"Wenn er sich dem stellen und etwas dazu sagen will, wird es für den König sehr, sehr schwierig", so die Adels-Expertin.