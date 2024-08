Brad Pitt und Freundin Ines de Ramon: Nicht alles ist so rosig wie es scheint

Von der smarten Schmuckdesignerin soll der Hollywoodstar so begeistert sein, dass er sich ihr zuliebe sogar von seinem schludrigen Lifestyle verabschiedet hat.

Der Insider fuhr fort: "Er wusch sich oft ein oder zwei Tage nicht, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass er ein so großes Sexsymbol ist, aber bei Ines ist das eine andere Geschichte."

"Er weiß es zu schätzen, dass Ines nicht in der Branche tätig ist", wird ein Insider zitiert. Es soll aber eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft sein, mit der Ines de Ramon das Herz des Filmstars erobert hat: Sie macht sich nichts aus Pitts Promistatus. "Sie scheint von seiner Berühmtheit völlig unbeeindruckt zu sein", heißt es über Ines de Ramon, die es wohl geschafft hat, Pitt das Gefühl zu geben, dass sie ihn für seine Art liebt und nicht auf Ruhm aus ist.

Im Juli zeigte sich Pitt sichtlich stolz an der Seite von Ines de Ramon beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Auch wenn das Paar seine Liaison sonst weitgehend aus dem Rampenlicht fernhält.

Beziehungsexpertin Susan Winter erklärt gegenüber Nicki Swift, dass Pitts neue Beziehung ihm in seinem Kampf gegen die Sucht hilfreich sein könnte. "Soweit ich weiß, befindet sich Brad auf dem Weg der Genesung. Das führt zu einer völlig anderen Dynamik in Bezug auf sein Verhalten und sein Verantwortungs-Bewusstsein", stellt Winter fest. "Das soll vergangene Handlungen nicht entschuldigen, sondern zum Ausdruck bringen, dass eine Transformation tatsächlich möglich ist, wenn man sein Reha-Programm ernsthaft durchführt."

Pitt gilt als trockener Alkoholiker. Nach der Trennung von Angelina Jolie gab er im Jahr 2017 offen an, wegen seiner Sucht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Doch obwohl die Schmuckdesignerin und der Hollywoodstar es zu schaffen scheinen, eine harmonische Beziehung zu pflegen, sehen sie sich mit so mancher Herausforderung konfrontiert.

Aus dem Umfeld des Filmstars heißt es indes, Ines de Ramon würde ihm helfen, beschäftigt zu bleiben, und somit einen Rückfall zu vermeiden. Demnach soll Pitt neue Routinen in seinen Alltag eingebaut haben, "angefangen mit Yoga- und Dehnübungen in der Morgendämmerung und den ganzen Tag über Zoom-Anrufe", so eine Quelle gegenüber InTouch Weekly.