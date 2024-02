"Könnte nicht glücklicher sein": Brad Pitt wagt unerwarteten Schritt mit Ines de Ramon

Brad Pitt: Ines de Ramon soll bei ihm eingezogen sein

Brad Pitt "könnte nicht glücklicher sein" in seiner neuen Beziehung und habe durch sie "seinen Funken wiedergefunden", behauptet ein Insider gegenüber dem Magazin People.

Der 60-jährige Schauspieler und die 34-Jährige, die zuvor mit Schauspieler Paul Wesley verheiratet war, sollen nun auch den nächsten Schritt gewagt und in Pitts Haus in Kalifornien zusammengezogen sein – 15 Monate nachdem die beiden im November 2022 zum ersten Mal miteinander in Kontakt gekommen waren.

Eine Quelle informierte People: "Sie verbrachten so viel Zeit miteinander bei Brad, dass es für Ines einfach Sinn machte, bei ihm einzuziehen."