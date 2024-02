Russell Crowe: Beide Beine gebrochen

Die Darstellung des römischen Feldherren Maximus Decimus Meridius im Kinofilm "Gladiator", für die er 2001 einen Oscar erhielt, machte den aus Neuseeland stammenden Schauspieler weltweit bekannt. Aktuell macht Crowe Werbung für seinen neuen Action-Thriller "Land Of Bad", in dem auch Liam Hemsworth , Luke Hemsworth , Ricky Whittle und Milo Ventimiglia mitspielen.

"Wir hätten den Boden vorbereiten und eine Unterlage eingraben sollen, aber wir hatten es eilig, die Aufnahme im schwindenden Licht zu machen", erinnerte sich der Filmstar, der 45 Jahre alt war, als er die Titelrolle in "Robin Hood" spielte.

Das Ausmaß der Gefahr habe er erst erkannt, als er gerade dabei war, den Sprung zu wagen.

"Mit Hunderten von Statisten, umherfliegenden Pfeilen und Brandtöpfen, die das Schloss in Brand setzten, gab es keinen Rückzug", erinnerte sich Crowe. "Als ich sprang, erinnere ich mich, dass ich dachte: 'Das wird wehtun.'"

In den letzten Sekunden seines Sprungs dachte er, er wolle auf den Fußballen landen, um den Aufprall abzufedern. Doch der Stunt war verheerend.

"Es war, als würde ein elektrischer Schlag durch meinen Körper schießen", erinnerte er sich an seine Reaktion auf den Schmerz.

Aber trotz seiner Verletzung, wollte er den Film weiterdrehen. "Wir haben einen großen Film gedreht, also kämpft man sich einfach durch, aber der letzte Monat dieser Arbeit war sehr schwierig", sagte der Schauspieler. "Es gab einige Wochen, in denen sogar das Gehen eine Herausforderung war."

Russell Crowe brach sich beide Beine - ohne es zu merken

Crowe sagte, er habe "die Verletzung nie mit den Produzenten besprochen, sich deswegen nie einen Tag freigenommen, ich bin einfach weiter zur Arbeit gegangen."

Erst Jahre später habe er einen Arzt aufgesucht. Ungefähr ein Jahrzehnt später sah sich Crowe veranlasst, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, als er begann, "sehr seltsame Schmerzen" in seinen Unterschenkeln zu verspüren. Er glaubte zunächst nicht, dass es sich um etwas Ernstes handeln würde und dass es wahrscheinlich das Ergebnis eines Mangels an Bewegung sei und Sonnenmangel, nachdem er "einen langen Winter in New York City durchgearbeitet" habe. Er sei daher völlig fassungslos gewesen, als der Arzt ihn fragte: "Wann haben Sie sich die Beine gebrochen?"

Es stellte sich heraus, dass der Arzt auf Röntgenaufnahmen Reste der Brüche in beiden Schienbeinknochen gefunden hatte.