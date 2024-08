Schon eine Neue? Die Frau, die Ben Affleck trifft, ist keine Unbekannte

Ein Hollywood-Insider erzählte, dass die beiden in der Polo Lounge im Beverly Hills Hotel und an anderen Hotspots gesichtet wurden. Die Art ihrer Beziehung bleibt unklar. Kick lehnte einen Kommentar ab, während Afflecks Vertreter nicht bisher auf die Anfragen reagierten.

Wer ist Kick Kennedy?

Die Tochter von Robert F. Kennedy Jr. und der Großnichte von John F. Kennedy, Kathleen Alexandra ("Kick") Kennedy ist nach ihrer Großtante Kick benannt. Obwohl in eine Politikerfamilie hineingeboren, widmet sie sich der Schauspielerei – man kann sie unter anderem in einer Folge von "Curb Your Enthusiasm" sehen. Außerdem trat sie in einer Folge von "Gossip Girl" auf.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Das Ende einer On-Off-Liebe

Jennifer Lopez hat die Scheidung an einem Tag eingereicht, der für das Ex-Paar eine ganz besondere Bedeutung hat. Vor genau zwei Jahren, am 20. August 2022, hatten sie auf Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Lopez postete damals Fotos von ihrem "großen Tag", einer Traumhochzeit mit weißem Schleier, Designer-Brautkleidern und Feuerwerk.