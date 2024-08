"Catwoman" Jocelyn Wildenstein enthüllt ihr ursprüngliches Gesicht

Die Scheidung der Wildensteins im Jahr 1999 verlief nicht einvernehmlich. Jocelyn Wildenstein traf ihren damaligen Mann und ein 21-jähriges russisches Model in ihrem Schlafzimmer im Haus von Wildenstein in New York an. Der Unternehmer soll Jocelyn mit einer Waffe haben, was zu einer Nacht im Gefängnis für Alec Wildenstein führte.

Während ihrer Scheidung legte der Richter fest, dass Jocelyn Wildenstein keine Unterhaltszahlungen für weitere Schönheitsoperationen verwenden könne. 2003 begann 2003 mit dem Modedesigner Lloyd Klein auszugehen.