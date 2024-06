Brad Pitt und Shiloh: Traurige Einblicke in zerrüttete Vater-Tochter-Beziehung

Der Richter stellte sich damals auf Pitts Seite und sprach ihm das gemeinsame Sorgerecht zu. Jolie legte Berufung dagegen ein und verlangte, den damals für den Fall zuständigen Richter abzusetzen, weil er Geschäftsbeziehungen mit Pitts Anwälten gepflegt haben soll. Bis jetzt ist es offiziell noch zu keiner Einigung zwischen den beiden Ex-Partnern gekommen.

Inzwischen haben sich fast alle Kinder von Pitt distanziert. So wurde die gemeinsame leibliche Tochter Vivienne im Theaterzettel von "The Outsiders" vor Kurzem nur als "Vivienne Jolie" angeführt, obwohl sie in den Jahren zuvor "Vivienne Jolie-Pitt" hieß.

Es ist jedoch unklar, ob die 15-Jährige, die ihre Mutter bei der Produktion des Broadway-Stücks unterstützt hat, ihren Namen wie ihre ältere Schwester gerichtlich hat ändern lassen. Zusammen mit Vivienna und Shiloh sorgte die Adoptiv-Tochter des ehemaligen Paares, Zahara, vor einem halben Jahr für Schlagzeilen, als sie sich nur mit dem Mädchennamen ihrer Mutter vorgestellt hat.

Die Adoptivsöhne Pax und Maddox haben sich ebenfalls von ihrem Vater distanziert. Sie sollen bereits seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Brad Pitt pflegen.

Pitt soll in Sorgerechtsstreit Handtuch geworfen haben

Eine Quelle teilte DailyMail.com im März mit, dass sich das Ex-Paar im Rahmen der Verhandlungen endlich der Ziellinie in seinem Rechtsstreit nähern soll. Das Ende des Sorgerechtsstreits wird dem Bericht zufolge im Sommer erwartet.

Während Pitt ursprünglich eine 50/50-Vereinbarung in Bezug auf die sechs Kinder angestrebt hatte, hat ein Insider verraten, dass er dieses Ziel nicht länger verfolgen soll. Das bedeutet, dass Angelina, das Sorgerecht für die Kinder behält und Pitt weiterhin ein Besuchsrecht behalten wird.

Jolie scheint damit den längeren Atem zu beweisen. Ein Mitgrund für diese Entscheidung soll nämlich sein, dass ein Großteil der gemeinsamen Kinder mittlerweile erwachsen ist.