Shiloh Jolie-Pitt scheint Promi-Dasein zu hassen: 7 auffällige Anzeichen

Shiloh Jolie-Pitt: Keine Lust auf Filmrollen

Als Shiloh Jolie-Pitt, die am 28. Mai ihren 18. Geburtstag feiert, noch ein Baby war, trat sie neben ihrem berühmten Vater in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" auf. Als sie älter wurde und ein Verständnis dafür entwickelte, was es bedeutet, in einem Film mitzuwirken, schien sie immer mehr den Wunsch zu verlieren, neben ihren Eltern auf der großen Leinwand zu sehen zu sein. Angelina Jolie wollte, dass Shiloh im Blockbuster "Maleficent" (2014) mitspielt, aber ihre Tochter teilte ihre Begeisterung nicht. "Ich fragte Shiloh, ob sie 'Aurora' sein will, und sie lachte mir ins Gesicht", erzählte Jolie 2014 im Gespräch mit dem Magazin Elle.