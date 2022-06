Pitts und Jolies Tochter Shiloh zeigt ihre beeindruckenden Tanz-Skills

Die bisher so zur√ľckhaltende Shiloh Jolie-Pitt scheint es wie ihre ber√ľhmten Eltern ins Rampenlicht zu ziehen. Dabei k√∂nnte ihr nicht nur ihr bekannter Nachname n√ľtzlich sein. Die √§lteste leibliche Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie ist in der Tat ein richtiges Tanztalent.

Shiloh Jolie-Pitt kann tanzen wie ein Profi

Auf Youtube wurde ein Video ver√∂ffentlicht, in dem die 16-J√§hrige zusammen mit anderen Jugendlichen zum Doja Cats neuem Song "Vegas" tanzt. Die Schauspieler-Tochter ist Teil einer Tanz-Crew, welche eine energiegeladene Choreographie einstudiert hat. Das Video, in welchem Shiloh ihre beeindruckenden Tanzbewegungen pr√§sentiert, wurde von ihrem Ausbilder Hamilton Evans auf Youtube hochgeladen. Aufgenommen wurde der √ľber sieben Minuten lange Clip im Tanzstudio Millennium Dance Complex in Studio City.