Nach grobem Fashion-Fauxpas in Nigeria: Meghan ändert ein Detail an ihrer Garderobe

Im Gespräch mit Moderatorin Nana Akua von GB News sagte Levin, sie habe "ihren Augen kaum trauen" können, als sie die ersten Auftritte von Meghan und Harry gesehen hatte, und kritisierte Meghans Kleiderwahl für ihren Besuch am College der Lightway Academy. Meghan trug an dem Tag ein pfirsichfarbenes, rückenfreies Kleid - was Levin als unangebracht empfand.