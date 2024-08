Kolumbien-Tour: Meghan trug am ersten Tag gleich drei Luxus-Outfits

Wann auch immer Prinzessin Kate oder Herzogin Meghan einen öffentlichen Auftritt absolvieren, wird auch ihre Kleiderwahl von Modekritikern genau unter die Lupe genommen. Und die haben jetzt einiges zu berichten, denn die Herzogin von Sussex präsentierte sich am ersten Tag ihrer und Prinz Harry s Kolumbientour in drei Outfits.

Der erste Tag des Paares in Kolumbien beinhaltete ein Treffen mit Márquez, bei dem sie traditionelles Pan de Bono (Anm.: kolumbianisches Käsebrot) aßen und Begrüßungsgeschenke austauschten, bevor sie an einer Sitzung mit Schülern der Colegio Cultura Popular-Schule in Bogotá teilnahmen.

Meghan glänzt in Kolumbien in Designer-Outfits

Und kaum sind Meghan und Harry vor Ort gelandet, hat die Herzogin bereits drei bemerkenswerte Looks präsentiert - ganz zur Freude der Modezeitschrift Vogue, die detaillierte Einblicke in die modischen Entscheidungen der zweifachen Mutter gibt.

Später an diesem Tag tauschte Meghan die formelle Kleidung gegen ein farbenfrohes Kleid mit Cut-outs der kolumbianischen Designerin Johanna Ortiz.

Das ärmellose Dress, bekannt als Navajo Weaver-Kleid, war mit einem in Kastanienbraun-, Rosa- und Goldtönen gehaltenen, traditionellen Druck verziert.

Meghan präsentierte sich in dem sommerlichen Look bei einer Aufführung im National Center for the Arts. Ihre Haare trug sie bei der Veranstaltung offen und in Wellen gestylt. Goldschmuck rundete das Outfit ab.

Und auch Harry bewies modischen Ehrgeiz, als er seinen grauen Anzug mit blauem Hemd gegen einen Anzug in Beige und ein weißes Hemd tauschte.