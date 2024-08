Meghans und Harrys Kolumbien-Tour König Charles ein Dorn im Auge

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind für ihre zweite große Auslandsreise in diesem Jahr in Kolumbien gelandet.

Meghan machte der Vizepräsidentin und ihrem Partner Yerney Pinillo ein "persönliches Geschenk", bevor sie an einer "intimen Tee- und Kaffeestunde" in ihrer Residenz teilnahm.

Charles von "quasi-royalen" Touren der Sussexes nicht begeistert

Die mit viel Medienrummel verbundene Kolumbien-Reise der Sussexes wird von Adelsexperten als "quasi-royale Tour" bezeichnet.

Der Aufenthalt von Meghan und Harry in Kolumbien erfolgt, nachdem die beiden im Frühling bereits eine gemeinsame Nigeria-Tour absolviert hatten. Auch diese Reise wurde als "inoffizielle" Royal-Tour bezeichnet, weil solche Trips für gewöhnlich von arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie unternommen werden.

Es wird angenommen, dass Meghan und Harry keinen Segen von König Charles III. für ihre jüngste Unternehmung erhalten haben - da schon die Nigeria-Reise des Paares dem Monarchen missfallen haben soll. Hinter den Palastmauern wünsche man sich nicht, dass sich die Sussexes nach ihrem Rücktritt aus dem Königshaus bei ihren Reisen wie zwei Royals feiern lassen.

"William ist absolut wütend und entschlossen, einen Weg zu finden, dies in Zukunft zu verhindern", behauptete Tom Quinn gegenüber The Mirror nach dem Aufenthalt von Meghan und Harry in Nigeria. Auch der Monarch sei "not amused" gewesen. "Charles soll wütender sein, als ihn jemals jemand gesehen hat", erzählte der Adelsexperte.

Was das Königshaus "wirklich verärgert, ist die Tatsache, dass die Nigerianer Meghan und Harry behandelten, als ob auch sie dachten, dies sei eine offizielle Tour – alle Anzeichen waren da, als das Paar mit Tänzen, Empfängen begrüßt wurde und Schulen und Wohltätigkeitsorganisationen besucht hatte".