Kris Jenner plant nach Tumor-Diagnose Entfernung ihrer Eierstöcke

In der neuesten Folge der erfolgreichen Serie teilte die 68-Jährige ihren Töchtern Kim Kardashian, Khloé Kardashian und Kendall Jenner während einer Reise nach Aspen (Colorado) mit, dass sie demnächst operiert werde. "Ich bin zum Arzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Sie fanden eine Zyste und einen kleinen Tumor an meinem Eierstock", schilderte Jenner mit ihrem Partner Corey Gamble an ihrer Seite.

"Dr. A. sagte, dass ich mir die Eierstöcke entfernen lassen muss", so Jenner mit Tränen in den Augen. "Ich bin sehr emotional, weil ich euch durch sie bekommen habe (...), weil alle meine Kinder dort empfangen wurden und in mir gewachsen sind. In meinem Bauch." Es sei "ein sehr heiliger Ort" für sie. Die Gruppe rief schließlich die zuhause gebliebene Kourtney Kardashian an, um sie über den Gesundheitszustand ihrer Mutter zu informieren. "Ich werde operiert, weil ich einen Tumor an meinen Eierstöcken habe, den sie entfernen werden", so Jenner.