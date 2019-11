Taylor Swift darf doch bei American Music Awards auftreten

Der Auftritt von US-Popsängerin Taylor Swift ("You Need To Calm Down", "Shake It Off") bei den an diesem Wochenende anstehenden American Music Awards kann doch wie geplant stattfinden. Die Produktionsfirma der Preisverleihungsgala und das frühere Label von Swift hätten sich geeinigt, hieß es in einer Mitteilung, aus der am Montag unter anderem das Branchenportal Variety zitierte.