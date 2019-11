Hilferuf von Taylor Swift: Auftritt bei US-Musikpreisen in Gefahr

US-Popsängerin Taylor Swift ("You Need To Calm Down", "Shake It Off") sieht ihren geplanten Auftritt bei den " American Music Awards" in Gefahr. Via Twitter wandte sie sich am Donnerstag mit den Worten: "Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll" an ihre Fans und andere Musiker. Sie habe geplant, bei den Awards ein Medley ihrer Hits zu spielen.