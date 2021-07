Tabu: Dieses harmlose Wort dürfen Royals nicht in dem Mund nehmen

In ihrem Buch "Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour" behandelt die Autorin und Sozialanthropologin Kate Fox Wörter, die die britische Oberschicht nicht verwendet. Und es stellt sich heraus, dass die Royals sich nicht nur bei ihrem Auftreten, sondern auch bei ihrer Wortwahl an eine strenge Etikette halten. Nicht nur die Lebensweise der Mitglieder der Königsfamilie unterscheidet sich demnach von der der Durchschnittsbürger. Auch ihre Sprache ist, wenig verwunderlich, gehoben. Und es gibt Wörter, die man als Royal - zumindest offiziell - so gar nicht in den Mund nehmen sollte, weil es als unangebracht angesehen wird. Dabei handelt es sich aber nicht etwa in erster Linie um Kraftausdrücke.

Vornehme Royals dürfen das Wort "vornehm" nicht verwenden

So meiden britische Royals etwa das Wort "posh" - also "vornehm". In ihrem Buch schreibt Fox, dass die Oberschicht das Wort nicht benutze. Stattdessen würde man "smart" sagen. "Smart" heißt auf Deutsch "schlau" aber auch "elegant." Das Wort "posh" wird oft von der Klatschpresse verwendet und kann zuweilen eine negative Konnotation im Sinne von "hochnäsig" haben.

Nun scheint es aber ironisch, dass ausgerechnet eine der vornehmsten Familien das Wort "vornehm" nicht benutzt.