"Entscheidung war mit Tränen verbunden": Sylvie Meis muss ohne Eltern heiraten

Moderatorin Sylvie Meis freut sich auf ihre Hochzeit in der Toskana. "Ich kann es kaum erwarten, endlich mit Niclas verheiratet zu sein. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er ist meins und ich bin seins", sagte die 42-Jährige, die in Hamburg lebt, Mitte August der Zeitschrift Bunte. Meis und ihr Verlobter, der Künstler Niclas Castello, werden am kommenden Samstag in Florenz heiraten. "Ich habe mich total in die Location verliebt, ein wunderschönes Boutique-Hotel mit traumhaftem Blick über die Stadt. Sehr stylish und mit einem verspiegelten Ballsaal wie in Versailles", sagte die Moderatorin gegenüber Gala. Vier Tage lang werde gefeiert, daher werde sie vier verschiedene Outfits tragen.

Hochzeit findet ohne Eltern statt

Die Eheschließung der beiden scheint aber unter keinem guten Stern zu stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie zunächst verschoben werden. Nun verriet Meis, dass auch zwei besonders wichtige Gäste nicht anwesend sein können.

Gegenüber der deutschen Bild-Zeitung hat sie erzählt, dass es ihrem Vater Ron (66) augrund einer Niereninsuffizienz unmöglich ist, nach Italien zu reisen.