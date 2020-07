Hochzeitscountdown läuft: So lasziv feiert Sylvie Meis ihren Junggesellinnenabschied

Der Hochzeitscountown läuft: Sylvie Meis und Niclas Castello haben im November vergangenen Jahres ihre Verlobung bestätigt. Jetzt hat die 42-Jährige ihren Junggesellinnenabend gefeiert. Und dabei zeigte sich die Moderatorin gewohnt sexy.

Sylvie Meis im Bikini mit Diadem und Brautschleier

Im weißen Bikini mit Diadem und Brautschleier posiert Meis auf Instagram auf einer Reihe von Fotos neben einem riesigen Luftballon im Ehering-Format am Rand eines Swimmingpools. Dazu schreibt sie in Anspielung auf den Madonna-Hit “Like A Virgin”: "I make it through the wildernis” - zu Deutsch: "Ich habe es durch die Wildnis geschafft."