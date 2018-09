Sylvie Meis: "In der Liebe bin ich schnell gelangweilt"

Schluss gemacht habe aber immer sie, wie Meis nun erklärt.

"Ich bin schnell gelangweilt. In der Liebe und in meinem Beruf", sagt sie. "Ich brauche Abwechslung und ständig neue Herausforderungen. Sorry, aber ich bin ehrlich. Bei den Männern, die ich nach Rafael gedatet habe, war mir schnell klar, dass es nicht für die Ewigkeit ist. Es waren Fernbeziehungen, das war ein großer Teil des Problems. Nach der ersten Verliebtheit stellten sich schnell Hindernisse ein, und wenn die Liebe da nicht tief und stark ist, hat sie keine Chance."

Vor Liebeskummer sei sie zwar nicht gefeit, "aber außer bei meiner Scheidung hat er nie länger gedauert als ein, zwei Tage".

Die Suche nach ihrem Mr. Right gebe sie nicht auf. Inzwischen weiß Meis aber ganz genau, worauf es ihr in der Liebe ankommt: "Die Naivität ist inzwischen weg, das hilft mir beim Daten. Ich kann besser einschätzen, ob mich jemand nur ausnutzen will oder mich als Trophäe sieht, mit der er in der Öffentlichkeit herumprahlen kann", erklärt sie. "Eine Garantie hat man natürlich nie. Aber die Alternative wäre ja, mich auf keinen Mann mehr einzulassen, mich im goldenen Käfig einzuschließen und alt zu werden ohne Spaß. Das ist definitiv keine Option für mich."